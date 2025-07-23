Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız

Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Ederson bombası! Manchester City&#039;ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız
Galatasaray, Manchester City, Transfer, Kaleci, Fernando Muslera, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, yıldız kaleci Ederson ile maaş konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, Manchester City'ye 10 milyon euronun üzerine çıkmayacağını net şekilde bildirdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışları hız kazanırken, gözler İngiltere’ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin dünya çapındaki file bekçisi Ederson’la her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, Brezilyalı kaleciyle maaş konusunda el sıkıştı. Ederson, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etti. Galatasaraylı yöneticiler ise bonservis konusunda İngiliz temsilcisine 10 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapmayacaklarını iletti. 

Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız - 2. Resim

Teknik direktör Okan Buruk, Ederson ile birebir görüşerek gelecek sezonki oyun planını aktardığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, özellikle savunmadan oyun kurulumunda kilit rol üstleneceği belirtildi. 

Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız - 3. Resim

İngiliz devinin kalede yeni adaylarla ilgilenmesi ise Ederson transferinin seyrini doğrudan etkileyebilir. Porto'dan Diogo Costa ve Lille'den Lucas Chevalier'in Manchester City'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her 1 derece elektrikten kısıyor! Aşırı sıcaklar üretime darbe vurduİran geri adım atarak görüşmeyi onayladı! UAEA heyeti nükleer iş birliği için Tahran'a gidecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik - SporTrabzonspor ile Persepolis yenişemedi!Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu - SporManuel Akanji transferi çıkmaza girdi! Yeni hedef belli olduArda Turan'dan Beşiktaş sözleri: "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz" - SporArda Turan'dan Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklama!Benfica'dan Tadic hamlesi! Di Maria'nın yerine geliyor - SporBenfica'dan Tadic hamlesi! Di Maria'nın yerine geliyorFenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı - SporF.Bahçe ile Chobani anlaşmasının detayları ortaya çıktı!Asensio ve Skriniar'da mutlu son! Fenerbahçe resmi imzaya çok yakın - SporAsensio ve Skriniar'da mutlu son!
Sonraki Haber Yükleniyor...