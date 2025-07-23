Galatasaray'dan Ederson bombası! Manchester City'ye rest: 10 milyon euronun üstüne çıkmayız

Sarı-kırmızılılar, yıldız kaleci Ederson ile maaş konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, Manchester City'ye 10 milyon euronun üzerine çıkmayacağını net şekilde bildirdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışları hız kazanırken, gözler İngiltere’ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin dünya çapındaki file bekçisi Ederson’la her konuda anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, Brezilyalı kaleciyle maaş konusunda el sıkıştı. Ederson, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etti. Galatasaraylı yöneticiler ise bonservis konusunda İngiliz temsilcisine 10 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapmayacaklarını iletti.

Teknik direktör Okan Buruk, Ederson ile birebir görüşerek gelecek sezonki oyun planını aktardığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, özellikle savunmadan oyun kurulumunda kilit rol üstleneceği belirtildi.

İngiliz devinin kalede yeni adaylarla ilgilenmesi ise Ederson transferinin seyrini doğrudan etkileyebilir. Porto'dan Diogo Costa ve Lille'den Lucas Chevalier'in Manchester City'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi.