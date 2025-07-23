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Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu
Galatasaray, Transfer, Stoper, Maaş, Fransa, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, maaş pazarlığında sonuç alamadığı Manuel Akanji transferinde geri adım attı. Galatasaray yönetimi, rotasını iki farklı isme çevirdi.

Galatasaray'da stoper transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City forması giyen Manuel Akanji ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, yeni hedeflerine yöneldi.

Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray yönetimi, Akanji ile bir süredir temas halindeydi. Yapılan görüşmede İsviçreli stoperin, 7.5 milyon Euro olan maaşında ciddi bir indirime yanaşmaması nedeniyle transfer çıkmaza girdi.

Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu - 2. Resim

Sabuncuoğlu, "Galatasaraylı yetkililer Akanji ile dün bir görüşme yaptı. Oyuncuya maaş indirimi teklif edildi, Akanji rakamda küçük bir esneklik sağlayabileceğini belirtti ancak 7.5 milyon euronun altına inmeyeceğini iletti" dedi.

Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu - 3. Resim

Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar, transfer listesindeki iki farklı isme yöneldi. Bu oyunculardan birinin Fransa'da, diğerinin ise Almanya Bundesliga'da forma giydiği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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