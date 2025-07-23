Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki milli futbolcu, günlerdir süren sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili son noktayı koydu. Milli futbolcu, kariyerine Inter'de devam etmek istediğini söyledi.

"INTER'İ ÖZLEMİŞTİM"

Inter'in sezon öncesi hazırlık kampına katılan Çalhanoğlu, "Baldırım iyi. Tatilim kolay geçmedi. Kulüple sürekli iletişim halindeydik, tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi formumda geri döndüm. Mutluyum, Inter'i özlemiştim ve şimdi hazırım" dedi.

"KONUŞMAK İÇİN BİLEREK BEKLEDİM"

Hakkında çıkan transfer haberlerine değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazla. Hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönene kadar beklemek istedim. Mutluyum, Inter oyuncusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

"MARTINEZ İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu, kontrat ve takım kaptanı Lautaro Martinez'le ilgili sorulara, "Sözleşme yenilenme mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak ama hedefim burada kupalar kazanmak. Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" cevabını verdi.