Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki milli futbolcu, günlerdir süren sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili son noktayı koydu. Milli futbolcu, kariyerine Inter'de devam etmek istediğini söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını duyurdu - 1. Resim

"INTER'İ ÖZLEMİŞTİM"

Inter'in sezon öncesi hazırlık kampına katılan Çalhanoğlu, "Baldırım iyi. Tatilim kolay geçmedi. Kulüple sürekli iletişim halindeydik, tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi formumda geri döndüm. Mutluyum, Inter'i özlemiştim ve şimdi hazırım" dedi. 

"KONUŞMAK İÇİN BİLEREK BEKLEDİM"

Hakkında çıkan transfer haberlerine değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazla. Hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönene kadar beklemek istedim. Mutluyum, Inter oyuncusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını duyurdu - 2. Resim

"MARTINEZ İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu, kontrat ve takım kaptanı Lautaro Martinez'le ilgili sorulara, "Sözleşme yenilenme mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak ama hedefim burada kupalar kazanmak. Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Üniversite raporu: İkinci elde fiyatı yükselen ve düşen sınıflar belli oldu!Özel'den, Eurofighter müjdesinin ardından dikkat çeken sözler: Erdoğan'dan teşekkür telefonu gelmesi lazım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski yıldızından Fenerbahçe'yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti - SporEski yıldızından Fenerbahçe'yi kızdıracak sözlerFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli olduKüle dönen araçta can vermişti! Yıldız futbolcunun eşi günler sonra sessizliğini bozdu: Kahreden mesaj - SporEşi sessizliğini bozdu: Kahreden mesajEyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi - SporEyüpspor'a büyük müjde! Detaylar ortaya çıktıRefik Anadol'un Messi eseri satıldı! Unutulmaz golün değeri dudak uçuklattı - SporRefik Anadol'un Messi eseri satıldı! Değeri dudak uçuklattıŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol
Sonraki Haber Yükleniyor...