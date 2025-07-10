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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi çıkmaza girdi. İtalyan medyası, sarı-kırmızılılar ile Inter'in anlaşma sağlayamadığını iddia etti. Bu iddiaların ardından Çalhanoğlu'nun babasından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Victor Osimhen transferine kitlenen Galatasaray, diğer yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Inter ile görüşen sarı-kırmızılıların olumlu geri dönüş almadığı iddia edilirken, Halan Çalhanoğlu'nun babasından taraftarı heyecanlandıran paylaşım geldi.

"TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ" İDDİASI

Son olarak Galatasaray'ın Inter'e Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu iddia edilmişti. Inter'in, sarı-kırmızılılara 30 milyon eurodan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin zora girdiği öne sürülmüştü.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından

BABASINDAN "GELİYORUZ" PAYLAŞIMI

İtalyan medyasında yer alan iddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi. Bu paylaşım sonrası transfer iddiaları güçlenirken, dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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