Galatasaray'dan TFF 2. Lig'e! Sarı-kırmızılılardan flaş transfer

Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Ali Efe Çördek, TFF 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor’a kiraladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de son üç sezondur şampiyon olan ve yakaladığı bu başarıyı önümüzdeki sezonda da sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği var. Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'e odaklanmışken, iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

20'LİK YILDIZ KİRALANDI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Efe Çördek'i TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Arnavutköy Belediyespor’a kiraladı.

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GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon kiralık oynadığı Ankara Demirspor’un formasını tüm kulvarlarda 22 defa terleten genç oyuncu, 3 kez rakip fileleri sarstı.