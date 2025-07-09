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Galatasaraylılar aylardır bu haberi bekliyordu! Heyecanlandıran fotoğraf geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaraylılar aylardır bu haberi bekliyordu! Heyecanlandıran fotoğraf geldi
Galatasaray, Mauro Icardi, Okan Buruk, Süper Lig, Şampiyonluk, Antrenman, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik patron Okan Buruk yönetimindeki gerçekleştirilen antrenmandan objektiflere yansıyan bir görüntü gündem oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği lig şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon iç sahada 3-2 kazanılan Tottenham maçında acı içinde yerde kalmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti. Ön çapraz bağının koptuğu ve menisküs hasarı oluştuğu tespit edilen Arjantinli futbolcu, ülkesinde operasyon geçirmişti. Kasım 2024'ten beri Galatasaray formasından uzak kalan 32 yaşındaki golcü, 8 ay sonra yeşil sahalara döndü.

3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMA

OKAN BURUK Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı ve 3 grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaraylılar aylardır bunu bekliyordu! Heyecanlandıran fotoğraf geldi - 1. Resim

ICARDI AYLAR SONRA İDMANA ÇIKTI

Bugün kampa katılan Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı. Arjantinli futbolcunun idman görüntüsü, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaraylılar aylardır bunu bekliyordu! Heyecanlandıran fotoğraf geldi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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