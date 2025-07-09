Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı! Yaprak dökümü: 6'ncı ayrılık da resmen açıklandı

Galatasaray, Eylül 2019'da kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçirmişti.

Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalyalı'ya veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

102 MAÇTA 2 GOL, 8 ASİST

Erzurumspor'dan 2019 yılında bedelsiz olarak transfer edilen Antalyalı, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken; 102 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

3 SEZONDA 3 TAKIM GEZDİ

30 yaşındaki orta saha, son 3 sezonda sırasıyla Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'da kiralık olarak forma giydi.

BİR AYRILIK DAHA

Galatasaray'da Taylan Anyalyalı'dan önce Fernano Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Mathias Ross ve Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı.