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Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı! Yaprak dökümü: 6'ncı ayrılık da resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da şampiyonluk yaşamıştı! Yaprak dökümü: 6&#039;ncı ayrılık da resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Eylül 2019'da kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçirmişti. 

Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalyalı'ya veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı! Yaprak dökümü: 6'ncı ayrılık resmen açıklandı - 1. Resim

102 MAÇTA 2 GOL, 8 ASİST

Erzurumspor'dan 2019 yılında bedelsiz olarak transfer edilen Antalyalı, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken; 102 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

3 SEZONDA 3 TAKIM GEZDİ

30 yaşındaki orta saha, son 3 sezonda sırasıyla Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı! Yaprak dökümü: 6'ncı ayrılık resmen açıklandı - 2. Resim

BİR AYRILIK DAHA

Galatasaray'da Taylan Anyalyalı'dan önce Fernano Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Mathias Ross ve Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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