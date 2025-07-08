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Galatasaray'da plan değişikliği! Alvaro Morata'nın transferinde yeni gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da plan değişikliği! Alvaro Morata&#039;nın transferinde yeni gelişme
Galatasaray, Alvaro Morata, Victor Osimhen, Forvet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan ve Como'ya transfer olacağı iddia edilen Alvaro Morata ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, İspanyol golcü hakkında yeni bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Victor Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da takıma gelecek olan isimler, kulüpten ayrılacakları da etkileyecek. Forvet hattına yapılacak olası bir transfer ise en çok Alvaro Morata'yı yakından ilgilendiriyor.

"ONU BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Galatasaray'ın geçtiğimiz ocak ayında Milan'dan kiraladığı Morata'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Morata hakkında konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Alvaro Morata bizim oyuncumuz ve onu bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedavaya vereceği tek bir oyuncusu yok" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'nun Morata ile anlaştığı ve sarı kırmızılıların bu ayrılıktan 1 milyon euro para kazanacağı haberleri çıkmıştı.

Galatasaray'da plan değişikliği! Alvaro Morata'nın transferinde yeni gelişme - 1. Resim

TRANSFER BEKLEMEYE ALINDI

İtalya'dan gelen son haberlerde ise Galatasaray'ın, 32 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik beklemeye aldığı iddia edildi. NTV Spor'un Daniele Longo'ya dayandırdığı haberine göre; Galatasaray'ın planı, Morata'nın kiralık sözleşmesini feshetmeden önce yeni bir forvet bulmak.

Bu nedenle tecrübeli golcünün Como'ya transferinin bir süreliğini askıya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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