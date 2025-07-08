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Dünyaca ünlü yıldızın Osimhen sözleri gündem oldu! "Galatasaray'a giderse çıldırırım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü yıldızın Osimhen sözleri gündem oldu! &quot;Galatasaray&#039;a giderse çıldırırım&quot;
Victor Osimhen, Galatasaray, Manchester United, Transfer, Golcü, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferine dair konuşan Rio Ferdinand, çok çarpıcı ifadeler kullandı. "Galatasaray'a giderse çıldırırım" diyen Ferdinand'ın o sözleri büyük yankı uyandırdı.

Victor Osimhen'in arapsaçına dönen transferi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Kendine ait podcast kanalında konuşan Ferdinand, bir süredir Osimhen'den bahsettiğini dile getirdi. Ferdinand, "Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor" dedi.

"50 MİLYON STERLİN AZ BİR RAKAM"

Eski İngiliz savunmacı, "Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm" dedi ve ekledi:

"Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam."

"GALATASARAY'A GİDERSE ÇILDIRIRIM"

Osimhen'in Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili yorum yapan Ferdinand, şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse çıldırırım. Büyük hayal kırıklığı olur. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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