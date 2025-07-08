Osimhen G.Saray'ın teklifini kabul etti! Asıl sorun Napoli'nin 75 milyon ısrarı!

Sarı kırmızılıların 55 milyon avroluk bonservis teklifini az bulan İtalyan ekibi, serbest kalma bedelinde (75 milyon) kararlı. Golcü isim ise “Bonservis işimi çözün, Napoli’ye gitmeyeceğim” düşüncesinde.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Victor Osimhen, tercihini yaptı ‘Galatasaray’ dedi, kulübü Napoli ise farklı bir strateji içerisine girdi.

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KARARINI VERDİ

Nedeni de tamamen ekonomik. İşte iki kulüp arasında satranç müsabakasını andıran hamleler ve gelişmeler... Sarı kırmızılılar, Nijeryalı forvetin bonservisini almak için sponsor desteğiyle girişimlerde bulundu. En önemli ayak dünyaca ünlü golcünün tercihiydi. G.Saray’dan düşünmek için süre istedi, Suudi Arabistan’dan çok yüksek bedelli teklifler alsa da onun aklı fikri Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerdi. Ancak istediği rakamlar gelmedi (12 milyon avroda kaldı).

15 TEMMUZ'A DİKKAT

Ve Osimhen merakla beklenen kararını sarı kırmızılı kulübe bildirdi. G.Saray’ın sezonluk 23 milyon avro olmak üzere 4 yıllık önerisini kabul eden Nijeryalı “Bonservis konusunu çözün” dedi. Yönetimin 55 milyon avro önerdiği Napoli “Ya 75 milyon avroyu ödeyin ya da oyuncumuzu geri alacağız” diyerek rest çekti. Osimhen, Napoli’ye dönmeyeceğini söylese de 75 milyon avroluk serbest kalma maddesinin 15 Temmuz’da devre dışı kalacak olması pazarlığı farklı bir boyuta taşıdı. Aslan işi erken bitirmek, Napoli ise 75 milyondan fazla gelir elde etmek derdinde.

Al Hilal bastırıyor

Victor Osimhen’in altı kere kapıdan kovduğu Al Hilal hayli inatçı çıktı. Araplar oyuncuya yıllık 40 milyon avrodan dört yıllık sözleşme önerdi, Napoli’ye de “75 milyonunuz hazır” mesajı gönderdi. İtalyan ekibi, 75 milyon avroya razı ama teklif Osimhen tarafından kabul görmüyor.