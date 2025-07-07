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Victor Osimhen galatasaray da kalacak mı? Müjdeli haber verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen galatasaray da kalacak mı? Müjdeli haber verildi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın, geçen sene İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ile anlaşmaya varıldı. Napoli ile kesin olarak ayrılacak olan yıldız oyuncu Osimhen Galatasaray'a mı transfer oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Uzun süredir Galatasaray'ın bonservisini almak isteyen Victor Osimhen konusunda son dakika bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizlik noktalandı.

Osimhen Galatasaray'a mı transfer oldu? Müjdeli haber verildi - 1. Resim

OSİMHEN GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Victor Osimhen Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızı ekip oyuncuyla her konuda anlaştı. Ayrıca Avrupa'da en yüksek maaş veren takım oldu.

4 yıllık (3+1) sözleşme üzerinde oyuncuyla anlaşan Galatasaray, bu hafta içinde Napoli ile de bonservis sorununa da açıklık getirecek. Böylelikle Victor Osimhen ile ilgil herhangi bir soru işareti ortadan kalkacak.

Osimhen Galatasaray'a mı transfer oldu? Müjdeli haber verildi - 2. Resim

OSMİHEN İÇİN YAPILAN BONSERVİS TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Ünlü İtalyan spor gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 50+5 milyon Euro teklif ettiği bilgisi verildi. 

Osimhen, sarı-kırmızılılara dönmek istese de transfer iki kulübün anlaşmasına bağlı olduğu konusunda açıklık getirildi. Ayrıca Osimhen'in Galatasaray'dan gelen 3+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği de belirtildi.

Osimhen Galatasaray'a mı transfer oldu? Müjdeli haber verildi - 3. Resim

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR, NERELİDİR?

Victor James Osimhen 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşında olan Osimhen, şu an Galatasaray transferi ile gündeme gelen bir isimdir.

Victor Osimhen'in Haly isminde bir kız çocuğu vardır. Osimhen 2022 yılında çocuğunun doğumunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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