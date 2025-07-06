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Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yıldız futbolcunun hangi takımda forma giyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa ve Körfez kulüplerinden ciddi teklifler alan Nijeryalı golcü, tercihini yaptığı iddiasıyla gündeme gelirken; hem Galatasaray hem de Juventus cephesinden kritik gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezona damga vuracak bir transfer hamlesiyle Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Napoli ile masaya oturarak görüşmelere başlarken, 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 16 milyon Euro gibi rekor seviyede bir maaş önerdi. Peki, Osimhen Galatasaray’da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler! - 1. Resim

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray’ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen konusunda belirsizlik sürüyor. İtalyan basınından gelen haberlere göre Nijeryalı yıldız, Galatasaray’ın teklifine olumlu cevap verdi.

Napoli ile yapılan görüşmelerde ise henüz bir uzlaşmaya varılamadı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'nun eksiksiz ödenmesini talep ediyor.

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler! - 2. Resim

Galatasaray’ın bedeli ödemeye yanaşıp yanaşmayacağı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun tercihini İstanbul’dan yana kullandığı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı.

26 yaşındaki golcünün, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den gelen ve toplamda 160 milyon Euro'ya ulaşan astronomik teklifi geri çevirdiği bildirildi. Avrupa'da kalmak isteyen Osimhen’in Galatasaray’ın sunduğu yıllık 16 milyon Euro maaş teklifine “Evet” dediği iddia edildi. Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler! - 3. Resim

OSİMHEN TRANSFER SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Osimhen transfer gündemi oldukça yoğun ve çeşitli iddialar ile devam ediyor. Galatasaray ve Juventus’un ciddi şekilde ilgilendiği yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını vermek üzere.

Corriere Dello Sport’un haberine göre Osimhen, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. İstanbul’da oynamaya sıcak bakan yıldız oyuncunun, yıllık 16 milyon Euro’luk maaş önerisini değerlendirdiği ve teklife onay verdiği ileri sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi için Napoli’ye 75 milyon Euro bonservis bedelinin ödenmesi şart. Sarı kırmızılı kulüp,  yüksek bedeli karşılayıp karşılamayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmazken süreç daha da zorlaştı.

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler! - 4. Resim

Diğer yandan Juventus’un Osimhen’le anlaştığı iddiaları da gündemi karıştırdı. Oyuncunun Torino ekibine “evet” dediği ancak Juventus’un da transferi gerçekleştirebilmek için Napoli ile pazarlık yapmayı planladığı belirtildi.

Osimhen’in yüksek maliyeti nedeniyle Juventus’un, yıldız oyuncudan kısa bir süre daha beklemesini istediği ve serbest kalma maddesinin süresinin dolmasının ardından yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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