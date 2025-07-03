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Galatasaray düğmeye bastı! Osimhen'e İstanbul çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray düğmeye bastı! Osimhen&#039;e İstanbul çağrısı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın şampiyonluğuna 26 gollük katkısı bulunan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim görüşme çağrısında bulundu.

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte transferde düğmeye basan Galatasaray, Victor Osimhen için girişimlerini hızlandırdı. Nijeryalı golcünün tatilde olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı yönetim görüşme çağrısında bulundu. 

Galatasaray düğmeye bastı! Osimhen'e İstanbul çağrısı - 1. Resim

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞELİM"

Laroy Sane'nin takıma katılması ile birlikte yaz sezonuna hızlı giriş yapan Aslan, Victor Osimhen transferinde zaman kaybetmek istemiyor ve yıldız golcü ile 15 Temmuz'dan önce görüşmek istediğini iletti. Galatasaray Yöneticileri Nijeryalı golcüye "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği iddia edildi. 

Galatasaray düğmeye bastı! Osimhen'e İstanbul çağrısı - 2. Resim

Sarı-kırmızılı takımda 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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