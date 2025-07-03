Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin peşinde! 25 milyon euro gözden çıkarıldı

Benfica forması giyen ve takımıyla problemler yaşadığı iddia edilen Orkun Kökçü, Süper Lig devlerinin radarında. Portekiz medyası, Fenerbahçe'nin 25 milyon euroyu gözden çıkardığını iddia ederken, diğer yandan Galatasaray'ın da bu transferi takipte olduğu belirtildi.

Transfer dönemi başladı, son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı. Fenerbahçe Jhon Duran ile bombayı patlatırken, diğer yandan da bir türlü dolduramadığı Fred'in yanındaki boşluk için harekete geçti. O bölge için gündeme gelen isim ise milli yıldız oldu.

BENFICA İLE TEMAS KURULDU

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, A Milli Takım'ın yıldızlarından Benficalı Orkun Kökçü'yü gündeme aldı. Sarı lacivertliler, kalitesini ispatlamış üst düzey bir isimle orta bölgeyi tartışılmaz yapmak istiyor. Portekiz medyası, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun isteği üzerine Benfica ile temas kurulduğunu yazdı.

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı lacivertlilerin Orkun Kökçü için 25 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi ve haberde şu ifadelere yer verildi:

"Mourinho'nun Fenerbahçe'si Benfica'dan Kökçü'yü almak istiyor. Benfica'nın Feyenoord'a ödediği ücrete çıkabilirler. Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservisi cepte. Orkun ile teknik direktörün yaşadığı sorun Kulüpler Dünya Kupası'nda ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Yönetim onu tutmak istiyor ama oyuncunun mizacı kolay değil. Son şampiyon Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Kökçü'nün temsilcileri, Türk temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor."

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 55 maça çıkan milli isim, 12 gol atıp 11 asist yaptı.