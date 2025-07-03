Fenerbahçe'de Kolombiya fırtınası! Asprilla yaklaşıyor

Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle Kolombiyalı futbolculara kapılarını açtı ve şimdi de yeni bir yıldızın peşinde.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle Kolombiyalı futbolculara kapılarını açtı ve şimdi de yeni bir yıldızın peşinde! Sarı-lacivertliler, bu kez 21 yaşındaki yetenekli oyuncu Yaser Asprilla için harekete geçti.

Futbol Direktörü Devin Özek, Girona ile görüşmelere başlayarak genç yıldızı kadroya katmak için ilk adımı attı.

ASPRILLA'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ NELER?

Asprilla, Duran'ın Kolombiya millî takımından arkadaşı ve sahada çok yönlü bir performans sergiliyor. Sağ kanat pozisyonunda görev yapsa da, 10 numara ve sol kanat olarak da oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.