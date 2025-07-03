Duran ile bir sene fazlası! 1 yılı 2 yılı çıkarma peşinde

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi için hem oyuncu hem de Al Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak sarı-lacivertliler, işi resmiyete dökmeden önce imza süresini uzatabilmek için çaba gösteriyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, Jhon Duran transferi için hem oyuncu hem de Al Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak sarı-lacivertliler, işi resmiyete dökmeden önce imza süresini uzatabilmek için çaba gösteriyor.

Fenerbahçe taraftarları, Duran'ın formasını giymesini dört gözle bekliyor. Kolombiyalı yıldızın transferiyle ilgili endişe verici bazı söylentiler olsa da, Fenerbahçe hem Duran hem de Al Nassr ile bir yıllık kiralama anlaşmasını sağlamlaştırdı.

Bu anlaşmaya göre, Fenerbahçe'nin kasasından oyuncu için 40 milyon avro civarında bir ödeme yapılacak. Bu rakamın bir kısmı Al Nassr'a kiralama bedeli, bir kısmı ise Duran'ın yıllık ücreti olarak değerlendiriliyor. Kesin detaylar sözleşme resmen açıklandığında netleşecek, ancak Fenerbahçe'nin tek seferde bir ödeme yapacağı kesin.

20 MİLYON AVRODAN FAZLA

Jhon Duran'ın Al Nassr'dan aldığı yıllık ücretin karşılığı olan bu rakam, sözleşmede bonuslarla birlikte artabilir. Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma gibi hedeflere ulaşılması durumunda Duran'a ekstra ödemeler yapılacak. Ayrıca, oyuncunun menajerleri de 5-6 milyon avro civarında bir ücret alacak ve bu da Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak.

Transferin henüz duyurulmamasının nedeni, Al Nassr'ın gerekli evrakları tamamlamamış olmasından kaynaklanıyor. Transfer kesinleşmiş durumda, ancak Fenerbahçe bir yıllık kiralama süresini iki yıla çıkarmak için uğraşıyor. Özetle, şu an değişebilecek tek şey sözleşmenin süresi.

İŞLENMEMİŞ ÇEVHER

Yetenekli, güçlü ve agresif bir oyuncu olan Jhon Duran, henüz 21 yaşında olmasına rağmen büyük bir potansiyele sahip. Fiziksel özellikleri ve top tekniğiyle dikkat çeken Duran'ın gelişim aşamasında olduğu belirtiliyor. Kontrol becerilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin bu genç yıldızı daha da parlatacağı öngörülüyor.