Fenerbahçeliler yolunu gözlüyordu! Jhon Duran, İstanbul'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 15:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 17:36 - Güncelleme:

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Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Jhon Duran, sarı-lacivertlilere transferi kapsamında sağlık kontrolünden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Kolombiyalı forveti taşıyacak özel jet, Kolombiya'nın Medellin şehrinden TSİ 02.10'da kalktı ve İstanbul'a 15.15'de iniş yaptı.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen bitirdi. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki golcüyü özel jetle İstanbul’a getirdi. Duran, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. İlgili Haber Fenerbahçe'ye Uğurcan Çakır resti! Ertuğrul Doğan çok net konuştu: 20 milyon euro verseler de satmam DEVİN ÖZEK VE AİLESİ EŞLİK ETTİ Gece saatlerinde Kolombiya'nın Medellin şehrinden kalkan özel uçakla gelen Duran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Devin Özek de Kolombiyalı futbolcuyla birlikte gelirken, genç oyuncuya ailesi de eşlik etti. Duran, pasaport kontrolünün ardından tekrar alana geçerek kendisini bekleyen helikoptere bindi. TFF’N İN YENİ YABANCI KURALINA UYUMLU 2003 doğumlu Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu sezon yürürlüğe koyduğu “14 yabancının en az 2’si 2003 sonrası doğumlu” kuralına uyum sağlıyor. 77 M İLYON EUROLUK TRANSFER HAMLESİ Jhon Duran, Ocak 2024'te 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr’a transfer oldu. Genç yıldız, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 18 maçta 12 gol attı. 173 MA ÇTA 49 GOL Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başlayan Jhon Duran, 2019'da A takıma yükseldi. Envigado'da 3 sezon oynadıktan sonra MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşan Duran, 2022-2023 sezonunun devre arasında Aston Villa'ya, Ocak 2025'te Al-Nassr'a imza attı.Kariyeri boyunca 173 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 49 gol attı ve 11 asist yaptı. İlgili Haber Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş