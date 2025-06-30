Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldız kısa süre içinde İstanbul’da olacak.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE GELECEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet için hem oyuncu hem de kulübü Al Nassr ile tam anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haberde, genç futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı belirtiliyor. Kulübün, oyuncunun İstanbul'daki yaşamı için de hazırlıklarını tamamladığı, çevrim içi olarak evi tanıtılan Duran'ın sözleşmesiyle birlikte ev kontratının da hazırlandığı ifade edildi.

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.