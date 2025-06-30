Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldız kısa süre içinde İstanbul’da olacak.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor - 1. Resim

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE GELECEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet için hem oyuncu hem de kulübü Al Nassr ile tam anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor - 2. Resim

Haberde, genç futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı belirtiliyor. Kulübün, oyuncunun İstanbul'daki yaşamı için de hazırlıklarını tamamladığı, çevrim içi olarak evi tanıtılan Duran'ın sözleşmesiyle birlikte ev kontratının da hazırlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi! İstanbul’a geliyor - 3. Resim

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir yangın da Elazığ'da! Maden'de alevler hızla ilerliyor, bir köy boşaltıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ertuğrul Doğan: "Transferde sona geldik, isimler basında yok!" - SporErtuğrul Doğan: "Transferde sona geldik, isimler basında yok!"Galatasaray'dan sağ beke hamle! Juventus, Alberto Costa teklifini reddetti - SporGalatasaray'dan sağ beke hamle! Juventus, Alberto Costa teklifini reddettiGöztepe'den geleceğe yatırım! Ibrahim Sabra resmen açıklandı - SporGöztepe yeni transferini resmen duyurdu!Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu - SporTrabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam!Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu - SporGalatasaray'dan Richarlison sürprizi!Eyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Sol bek için resmi teklif yapıldı - SporEyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Resmi teklif yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...