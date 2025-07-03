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Fenerbahçe'den PSG'ye dev teklif! İşte Asensio için masadaki rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den PSG&#039;ye dev teklif! İşte Asensio için masadaki rakam
Fenerbahçe, Asensio, PSG, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, PSG forması giyen 10 numara Marco Asensio için resmen devrede. Fransız basını, sarı lacivertlilerin yıldız isim için masaya koyduğu rakamı yazdı.

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği listeye uygun isimlerle görüşen sarı lacivertlilerde, Portekizli teknik adamın bizzat görüştüğü Marco Asensio'nun transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

PSG'YE 15 MİLYONLUK TEKLİF

Jhon Duran'ın ardından hücüm hattına bir isim daha katmak isteyen Fenerbahçe'de hedef, PSG forması giyen yıldız isim. Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler, Fransız ekibi PSG'ye resmi teklifini yaptı. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'e 15 milyon euro'luk teklifte bulunduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den PSG'ye dev teklif! İşte Asensio için masadaki rakam - 1. Resim

47 MAÇTA 7 GOL

PSG, Luis Enrique'nin planlarında yer almayan İspanyol orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye satışına sıcak bakıyor. Kanarya ise Fransız kulübünün vereceği cevabı bekliyor. Öte yandan Asensio'ya sarı lacivertlilerin dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

Piyasa değeri 20 milyon euro olan 29 yaşındaki 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. PSG'de 47 maça çıkan Asensio, 7 gol atarken 11 de asist yaptı.

İspanyol Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada boy gösterirken 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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