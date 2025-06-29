Galatasaray'da Osimhen bekleniyor! B planı Victor Boniface

Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen'den cevap beklerken, alternatif olarak Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface’i listesinde tutuyor.

Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, golcü transferi konusunda önceliğini Victor Osimhen'e verirken, alternatif planını da hazır tutuyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Osimhen'den olumsuz cevap gelmesi durumunda ise B planını belirledi. Aslan, Bundesliga'da Leverkusen forması giyen golcü oyuncu Victor Boniface ile görüşme gerçekleştirecek.

Boniface, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 19 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 126 dakikada bir gol atma ortalaması yakaladı. Toplamda ise Leverkusen formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı golcü, 11 gol atıp 2 asist yaptı.

24 yaşındaki forvetin Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Nijerya Milli Takımı'nda da 13 kez görev alan Boniface, 1 kez gol sevinci yaşadı.