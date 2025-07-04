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Osimhen transferinde yeni perde! Teklifi kabul etti, önünde tek bir engel var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, Juventus, Galatasaray, Transfer, Napoli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen transferi için yıldız isimden haber beklerken, Nijeryalı golcünün bir takıma 'evet' dediği iddia edildi. Ortada ise tek bir pürüz var... İşte detaylar...

Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon adeta şampiyonluğa taşıyan isim olan Victor Osimhen'in transferi arapsaçına döndü. 

Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen ve bu doğrultuda hamleler yapan sarı kırmızılılara İtalyan basınından üzen haber geldi. İddiaya göre; Osimhen kendisine gelen bir teklifi kabul etti.

"JUVENTUS İLE ANLAŞTI" İDDİASI

NTV Spor'un İtalyan medyasından aktardığına göre; Victor Osimhen, Juventus ile anlaşma sağladı. Nijeryalı golcünün İtalyan devine 'evet' dediği ancak transferin önünde engellerin olduğu ifade edildi.

Osimhen transferinin önündeki en büyük sorunun ise Nijeryalı golcünün 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi. Osimhen'in Napoli'den aldığı net maaşın da 9 milyon euro olduğu belirtildi.

Osimhen transferinde yeni perde! Teklifi kabul etti, önünde tek bir engel var - 1. Resim

MUANI DEFTERİ KAPANACAK

Haberde Dusan Vlahovic'in 12, Jonathan David'in 6 milyon euro alacağı ortamda Juventus'un Osimhen ve Kolo Muani arasında tercih yapacağı kaydedildi.

Victor Osimhen'in Juventus'a transferi durumunda İtalyan devinde Kolo Muani defterinin kapanacağı vurgulandı.

OSIMHEN'E 'BEKLE' MESAJI

Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin temmuz ayının ortasında sona ereceği hatırlatılırken, Juventus'un yıldız golcüden beklemesini istediği aktarıldı. Juventus'un, Osimhen'in maliyetini düşürmek için Aurelio De Laurentiis ile görüşeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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