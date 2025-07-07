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Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın astronomik teklifini geri çeviren Avrupa’dan ise istediği rakamları göremeyen Osimhen sarı kırmızılılara “Napoli ile anlaşın tamamdır” mesajını verdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Taraflı tarafsız herkesin cevabını merak ettiği “Victor Osimhen’in durumu ne olacak?” sorusu cevabını buluyor. Nijeryalı forvet, kararını Galatasaray’dan yana verdi. Sarı kırmızılıların yıllık 23 milyon avroluk teklif yaptığı ünlü isim, Avrupa’dan beklediği rakamları bulamadı.

Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - 1. Resim

Premier Lig ekiplerinden 10 milyon avro, Juventus ise 12 milyon avro bandında bir rakam önerilen Osimhen, sarı kırmızılı yönetime mesaj gönderip “Napoli ile anlaşın tamamdır” dedi. Uzun süredir cevabı bekleyen yönetim de harekete geçti.

Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - 2. Resim

NAPOLİ 75'TE ISRARLI 

Galatasaray, Napoli kulübüne Osimhen’in bonservisi için 50 milyon avronun üstünde ilk resmi teklif yaptı. Ancak İtalyanlar, bu noktada Al Hilal Kulübü’nün, Osimhen için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti.

Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - 3. Resim

Bir anlamda İtalyanlar Cimbom’dan mukavelesinde yazan serbest kalma bedelini istedi. Dursun Özbek yönetimi hafta içinde Napoli ile bir kez daha masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Osimhen’in çok yüksek maliyetli ücretleri büyük oranda sponsorlar aracılığıyla karşılanacak. 

Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - 4. Resim

75'İ 3 TAKSİTLE ÖDEMEYE HAZIRIZ 

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Osimhen konusunda ısrarcı. Aylardır golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan Al Hilal, Napoli’ye 75 milyon avroluk resmî teklif yaptı. Suudi kulübü, bu bedeli 3 taksitte ödemeyi Napoli’ye taahhüt etti. İtalyanlar, Al Hilal’in teklifine ‘evet’ demeye hazır ancak Osimhen yıllık 40 milyon avro öneren Arapları istemiyor.

Galatasaray, Nijeryalı forvetten olumlu cevap aldı! Osimhen tamam - 5. Resim

OSİMHEN'E BAĞLI! ÇALHANOĞLU BEKLEMEDE 

G.Saray’ın transfer gündeminde yer alan millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İnter Kulübü ile henüz resmî bir temas olmadı. Victor Osimhen’in transferine göre tüm strateji ve operasyonunu belirleyecek olan yönetim, Hakan için Nijeryalı golcü sonrasında karar verecek. Çünkü Osimhen’e ciddi bir maliyet harcanması söz konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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