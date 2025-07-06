Galatasaray, Bayern Münih'li için nabız yoklandı... Leroy Sane'den sonra bir yıldız daha

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih’in yıldız kanat oyuncusu Kingsley Coman’ı transfer listesine ekledi. Fransız futbolcunun kariyerine yeni bir takımda devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'ın durumunu yakından takip ediyor.

10 yıldır Alman devinde forma giyen 29 yaşındaki Fransız futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Bayern Münih'in de Coman'a gelen tekliflere açık olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın henüz resmi temaslara başlamadığı ancak kısa süre içinde girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak isteyen Coman'ın, takım arkadaşı Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olması durumunda sarı-kırmızılı kulübe sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Kingsley Coman, 2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla 41 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atan Coman, 4 de asistlik katkı sağladı.