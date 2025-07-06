Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret

Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alvaro Morata Galatasaray&#039;dan ayrılıyor! İşte Aslan&#039;ın kazanacağı ücret
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, Como ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın, Serie A takımından kazanacağı ücret belli oldu.

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda tutmak istediği İspanyol golcü, ayrılma konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret - 1. Resim

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray yönetimi, oyuncunun ayrılığına izin verirken, Morata'nın Serie A ekiplerinden Comoile anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 1 milyon euro gelir elde edecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev alan Morata, 7 gol atıp 3 asist yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Çin ABD’yi açıkça tehdit etti: Kazanan olmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Francesco Farioli'den Avrupa devine imza! Akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi - SporFrancesco Farioli'den Avrupa devine imzaMusiala'dan haber var! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu - SporMusiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli olduGalatasaray aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! İşte teklif edilen rakam - SporGalatasaray aradığı kaleciyi İtalya'da bulduTrabzon’da ilk kez düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı herkesi büyüledi - SporGran Fondo Bisiklet Yarışı herkesi büyülediAli Koç'un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu - SporFenerbahçe'de sürpriz karar! İstifasını kulübe sunduJamal Musiala sakatlandı, futbolcular gözyaşlarını tutamadı - SporRakip takım bile gözyaşlarına boğuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...