Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 17:50 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 17:50 - Güncelleme:

Geçtiğimiz sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, Como ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın, Serie A takımından kazanacağı ücret belli oldu.

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda tutmak istediği İspanyol golcü, ayrılma konusundaki ısrarını sürdürüyor. İlgili Haber Galatasaray aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! İşte teklif edilen rakam 1 MİLYON EURO KAZANACAK Galatasaray yönetimi, oyuncunun ayrılığına izin verirken, Morata'nın Serie A ekiplerinden Comoile anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 1 milyon euro gelir elde edecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev alan Morata, 7 gol atıp 3 asist yaptı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran