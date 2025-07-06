Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Geçtiğimiz sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, Como ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın, Serie A takımından kazanacağı ücret belli oldu.
Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda tutmak istediği İspanyol golcü, ayrılma konusundaki ısrarını sürdürüyor.
1 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray yönetimi, oyuncunun ayrılığına izin verirken, Morata'nın Serie A ekiplerinden Comoile anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 1 milyon euro gelir elde edecek.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev alan Morata, 7 gol atıp 3 asist yaptı
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran