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Galatasaray aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! İşte teklif edilen rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray aradığı kaleciyi İtalya&#039;da buldu! İşte teklif edilen rakam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçen Galatasaray, aradığı kaleciyi İtalya'da buldu. Sarı kırmızılıların teklif ettiği rakam ortaya çıktı.

Son üç sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon da aynı başarıya ulaşmak ve rekor kırmak istiyor. Bu kapsamda harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, kaleyi güvenilir ellere emanet etmek için kolları sıvadı.

Fernando Muslera'nın takıma vedası ile Galatasaray'ın kalesi boşa çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, aradığı kaleciyi İtalya Serie A'da buldu.

YILLIK 6 MİLYON EURO

Repubblica sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, AS Roma'da forma giyen kaleci Mile Svilar için teklif yaptı. Haberin detayında, Galatasaray'ın Sırp kaleciye yıllık 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak, transferin gerçekleşmesi için Roma kulübünün onayının beklendiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mile Svilar, 2022 yılında Benfica'dan ayrılıp Roma'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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