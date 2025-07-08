Milli yıldız kadro dışı kaldı, gözü Türkiye'de! Galatasaray talip oldu

Ajax formasını giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan’ın, takımının yeni sezon planlamasında yer almadığı ve 22 yaşındaki oyuncuya Galatasaray’ın talip olduğu iddia edildi.

Ajax’ın, 2022 yılında Trabzonspor’dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ahmetcan Kaplan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hibernian ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının 6-3 kazandığı karşılaşmada bir gol atan Ahmetcan’ın, önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği öne sürüldü.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTEMİYOR

Hollanda basınından Algemeen Dagblad’ın haberine göre; Ajax’ın yeni teknik direktörü John Heitinga, Türk futbolcuyu gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Haberde, genç oyuncunun ikinci yarıda yedeklerle birlikte sahaya çıkmasının da bir ayrılık işareti olabileceği ifade edildi.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Francesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, toplam 15 maçta görev almış ve 1073 dakika sahada kalmıştı.

Haberin detayında, milli futbolcunun Ajax’ın ayrılmayı planladığı oyuncular arasında yer aldığı ve Galatasaray’ın oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

TRABZONSPOR'UN YÜZDE 15 PAYI VAR

Öte yandan Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmetcan Kaplan’ın bir sonraki transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 15’i Trabzonspor’a gidecek.