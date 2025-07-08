Orkun Kökçü gemileri yaktı, geliyor! Süper Lig ekibi için tüm teklifleri reddetti

Benfica’dan ayrılmayı kafasına koyan Orkun Kökçü, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Kendisine gelen tüm teklifleri reddeden milli futbolcunun hayalinde yalnızca bir takım var.

Geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica’da dikkat çeken performanslar sergileyen Orkun Kökçü, kulüpten ayrılma kararı aldı. Teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrası kulüpte mutsuz olan Kökçü, hem Türk kulüplerinin hem de Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesine girdi.

MİLLİ FUTBOLCU KARARINI VERDİ

Türkiye’den özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilirken, Kökçü’nün gönlünde yatan takımın Beşiktaş olduğu ifade ediliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Orkun Kökçü, Beşiktaş için adeta gemileri yaktı. Şu ana kadar gelen tüm teklifleri reddeden genç futbolcu, Benfica yönetimine “Beşiktaş’ın teklifini kabul edin” şeklinde baskı yapıyor.

BENFİCA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan CNN Portugal, Benfica yönetiminin Orkun’un ayrılığına sıcak baktığını duyurdu. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı bildirildi.

Habere göre Beşiktaş, Benfica’ya kiralama teklifi sundu. Ancak Orkun için 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Portekiz temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

Joao Felix’i Chelsea’den transfer etmek isteyen Benfica, bu hamlede kullanılacak bütçeyi Orkun’un satışından elde etmeyi planlıyor.