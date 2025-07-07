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Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetimin radarında yer alan isimlerden biri de milli futbolcu Orkun Kökçü. Portekiz’in dev kulübü Benfica’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş yönetimi, resmi temaslara başladı. Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi, Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar merak ediliyor.

Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu’nun Portekiz’e gittiği öğrenilirken, Başkan Serdal Adalı’nın da transfer sürecinin seyrine göre Portekiz’e gitmesi bekleniyor. Transfer gündeminde yalnızca Orkun Kökçü değil, Benfica’da forma giyen genç yıldız Andreas Schjelderup da bulunuyor. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi, Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?

Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki isimlerden biri de Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü.

İddiaya göre Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu transfer görüşmeleri için Portekiz’e gitti. Oyuncunun kulübü Benfica ile ilk temaslar kurulurken Başkan Serdal Adalı’nın da sürece doğrudan dahil olması bekleniyor.

Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? - 2. Resim

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMLI?

Orkun’un daha önce Beşiktaşlı olduğunu ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini ifade etmesinin ardından Fenerbahçe ile Galatasaray’dan gelen teklifleri geri çevirmesi transfer iddialarını güçlendirdi. Beşiktaş yönetimi, Kökçü’yü satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? - 3. Resim

ORKUN KÖKÇÜ MAAŞI VE PİYASA DEĞERİ

2023 yazında Feyenoord’dan Benfica’ya transfer olan Orkun Kökçü için ödenen toplam bonservis bedeli bonuslarla birlikte 25 milyon Euro olmuştu.

Milli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi Haziran 2028’de sona erecek. Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Orkun Kökçü'nün yıllık kazancı yaklaşık 2 milyon Euro.

Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? - 4. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İSTATİSTİKLERİ

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Orkun Kökçü Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı. Kökçü çıktığı maçlarda 12 gol ve 11 asist istatistiği gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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