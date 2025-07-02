Orkun Kökçü Galatasaray’a gelecek mi? Kökçü'nün piyasa değeri ve istatistikleri dikkat çekti!

Galatasaray, 2025 yaz transfer dönemine hızlı giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da forma giyen Türk oyuncularla temasa geçerken listenin başında Orkun Kökçü yer alıyor. Şimdi ise futbolseverler tarafından Orkun Kökçü Galatasaray’a gelecek mi, piyasa değeri ve istatistikleri nasıl sorularının cevapları merakla araştırılıyor.

Benfica'da beklentilerin uzağında kalan Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken, Galatasaray cephesinden de önemli hamlelerin sinyalleri geliyor. Peki, Orkun Kökçü Galatasaray’a gelecek mi, piyasa değeri ve istatistikleri nasıl?

ORKUN KÖKÇÜ GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Galatasaray 2025 yaz transfer dönemine iddialı giriş yapmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, orta saha hattını güçlendirmek için Avrupa’da forma giyen Türk oyuncularla temas kurarken gündemin ilk sırasında Orkun Kökçü yer alıyor.

Portekiz temsilcisi Benfica’da beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan 23 yaşındaki milli futbolcunun, teknik heyetle yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Yaşanan gelişme, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

Orkun Kökçü’nün Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a sıcak baktığı iddia edilirken, kulüpler arası görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Benfica’nın da 20 ila 25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Transfer sürecinde Ajax’ın da oyuncuya ilgisinin olduğu belirtiliyor. Ancak Kökçü’nün Türkiye’ye dönmeye istekli olduğu ve Galatasaray’da oynamayı arzuladığı iddia edildi.

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ORKUN KÖKÇÜ PİYASA DEĞERİ

Orkun Kökçü’nün güncel piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde. Benfica ile gerekli temaslar sürerken transfer sezonunda Galatasaray'dan radikal bir hamle beklentisi de futbolseverler tarafından artmış durumda. Orkun Kökçü'nün Galatasaray'a gelip gelmeyeceği konusu merakla takip ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ İSTATİSTİKLERİ

Geride kalan sezonda Benfica formasıyla toplam 51 resmi maçta görev alan Orkun Kökçü karşılaşmalarda 12 gol atarken 11 de asist yaptı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçta 2 asist yaparak Avrupa’daki kulüplerin radarına girmeyi başaran 23 yaşındaki oyuncunun yüksek pas yüzdesi, oyun görüşü ve skor katkısı dikkat çekti.