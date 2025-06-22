Jadon Sancho Fenerbahçe’ye gelecek mi? Jadon Sancho istatistikleri, maaşı ve piyasa değeri

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine büyük bir bomba ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli ekip, İngiliz futbolunun son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Jadon Sancho Fenerbahçe’ye gelecek mi merak edilirken istatistikleri, maaşı ve piyasa değeri de gündemin merak edilenleri arasına girdi.

Kulüp içerisinde yaşanan köklü değişimlerin ardından, sportif direktörlük görevine getirilen Devin Özek önderliğinde transfer operasyonu hız kazandı. Sportif direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile yolların ayrılmasının ardından yeni dönem çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Jadon Sancho’nun transferi için Manchester United cephesiyle temasa geçti.

JADON SANCHO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe yaz transfer döneminde taraftarlarını heyecanlandıracak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, Manchester United’ın dünyaca ünlü futbolcusu Jadon Sancho’nun transferi için resmi girişimlerde bulundu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Fenerbahçe, sportif direktörlük görevine Devin Özek’in getirilmesinin ardından Sancho’nun transfer şartlarını sordu.

İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti transferi zorlasa da oyuncunun yeniden Avrupa vitrinine çıkma arzusu ve kulübünün Sancho'yu kiralama seçeneğine sıcak bakması, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdi.

Öte yandan Sancho ile Napoli’nin de ilgilendiği, ancak oyuncunun yıllık ücret talebinin İtalyan ekibini geri adım attırdığı bildiriliyor.

JADON SANCHO İSTATİSTİKLERİ NASIL?

25 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar kulüp kariyerinde 201 maça çıktı ve 51 gol kaydetti. Borussia Dortmund forması altında parlayan Sancho, Manchester United’a transfer olduktan sonra beklenen çıkışı gösteremedi.

2023-24 sezonunu Chelsea’de kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu burada 42 maçta 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Sancho, kariyeri boyunca İngiltere A Milli Takımı ile de 23 kez sahaya çıktı ve 3 gol attı.

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JADON SANCHO MAAŞI VE PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sancho'nun Manchester United'daki yıllık maaşı 15 milyon euro civarında. Oyuncunun 2021 yılında Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon euro bonservisle transfer olduğu biliniyor.

Şu an Jadon Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

JADON SANCHO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 yaşındaki Jadon Sancho 25 Mart 2000 tarihinde İngiltere'nin Camberwell şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola adım atan Sancho, sırasıyla Watford ve Manchester City altyapılarında forma giydi. Ardından Borussia Dortmund'a transfer olarak yıldızını parlatan İngiliz oyuncu, 2021 yazında Manchester United’a imza attı.

Fenerbahçe Jadon Sancho transferini gerçekleştirebilirse sadece Süper Lig'de değil, Avrupa kupalarında da iddialı bir kadroya kavuşmuş olacak. Gözler artık büyük transferin resmiyet kazanıp kazanmayacağında.