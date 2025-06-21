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Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'nın adı ülkesinin iki deviyle anılıyor. Brezilya basınına göre Corinthians ve Flamengo transfer için harekete geçti.

Devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın ismi, ülkesi Brezilya'da yeniden gündemde. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Corinthians ve Flamengo'nun radarına girdi.

Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede - 1. Resim

Andre Hernan'a konuşan Talisca, geçmişte Corinthians'tan teklif aldığını doğrularken, "Menajerimi aradılar ama somut bir gelişme olmadı" dedi. Talisca ayrıca Bahia ve Corinthians taraftarı olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncu, Depay ve Yuri Alberto ile aynı hücum hattında oynama ihtimali içinse, "Güzel bir hücum hattı olurdu" yorumunu yaptı.

Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede - 2. Resim

Bolavip'in haberine göre, transferden sorumlu yönetici Jose Boto'nun Talisca'yı yakından takip ettiği belirtiliyor. Özellikle Gerson'un ayrılık ihtimali ya da Cebolinha ve Michael'a gelebilecek tekliflere karşılık alternatif planlar arasında Talisca'nın da olduğu öne sürüldü.

Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede - 3. Resim

Haberde sarı-lacivertlilerin 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya yıllık 6 milyon euro maaş önerdiği ve bu görüşmelerde Talisca-Alex Sandro takasının gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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