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Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarı
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Transfer, Al Nassr, Villarreal, Sunderland, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Zaniolo'nun transferi için Al Nassr, Villarreal ve Sunderland'den gelecek teklifleri bekliyor. Menajer George Gardi görüşmelere başladı.

Galatasaray'da geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo için transfer süreci hız kazandı. Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız için üç kulüp devrede. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun transferi konusunda menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.

Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarı - 1. Resim

Galatasaray, gelecek tekliflere göre Zaniolo için kararını verecek. İtalyan yıldızı 15 milyon avroya kadrosuna katan Aslan, gelecek tekliflere göre stratejisini netleştirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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