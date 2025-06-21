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Mauro Icardi, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için devrede! Galatasaray'dan Rodrigo de Paul hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mauro Icardi, Atletico Madrid&#039;in Arjantinli yıldızı için devrede! Galatasaray&#039;dan Rodrigo de Paul hamlesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, orta saha transferinde rotasını yeniden Rodrigo de Paul’a çevirdi. Atletico Madrid ile temas kuruldu, Icardi transfer için ikna sürecinde rol alıyor.

Yeni sezon öncesi hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahaya yıldız bir takviye planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo de Paul'u yeniden gündemine aldı.

Mauro Icardi, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için devrede! Galatasaray'dan Rodrigo de Paul hamlesi - 1. Resim

İspanyol basınına göre, De Paul için bu kez resmi girişimlerin başladığı belirtidli. Galatasaray yönetimi, hem oyuncunun temsilcileriyle hem de kulübü Atletico Madrid ile ilk temasları kurdu. 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın İspanyol kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Mauro Icardi, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için devrede! Galatasaray'dan Rodrigo de Paul hamlesi - 2. Resim

Torreira ve Lemina'nın merkezde forma giymesi beklenen yeni sezonda, Galatasaray orta alandaki derinliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Rodrigo de Paul, geride kalan sezonda Atletico formasıyla 50 maça çıktı ve 3 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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