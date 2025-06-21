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Galatasaray süre tanımıştı! Victor Osimhen transferinde yeni gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Juventus, Napoli, Serie A, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, forvet bölgesine yapacağı transfer için ilk hedef olarak belirlediği Victor Osimhen'e yıllık 15 milyon euroyu bulan teklif sunmuştu. Türkiye'den ayrıldıktan sonra tatilini sürdüren Nijeryalı forvetten ilk cevap geldi.

Galatasaray'da uzun süredir gündemden düşmeyen Victor Osimhen'in transferi konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde karar vermesini istediği 26 yaşındaki forvetin, geleceği hakkında yol haritasını belirlediği konuşuluyor.

Galatasaray süre tanımıştı! Victor Osimhen transferinde yeni gelişme - 1. Resim

TEMMUZ ORTASINA KADAR BEKLEYECEK

Sözcü'nün İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'tan aktardığına göre; Galatasaray ve Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in yanı sıra İtalyan ekibi Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olan Osimhen, temmuz ayının ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacak.

"SERIE A'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Haberde, Napoli ile devam eden sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı yıldızın, daha önce Al-Hilal'in yıllık 30 milyon euro teklifini reddettiği hatırlatılırken; Osimhen'in 2025-2026 sezonunda kariyerine Serie A'da devam etmeye açık olduğu belirtildi.

Galatasaray süre tanımıştı! Victor Osimhen transferinde yeni gelişme - 2. Resim

GALARASARAY'IN OSIMHEN ÇABASI

Galatasaray'ın, Napoli'deki sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Osimhen ile devam etmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edilirken; Al-Hilal'in de 26 yaşındaki yıldıza yönelik ilgisinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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