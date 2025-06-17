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Victor Osimhen transferinde son durum! Al-Hilal'den cevap geldi: 'Para' göndermesi olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Victor Osimhen'in kiralık kontratının sona ermesi sonrası Al-Hilal'in yıldız santrforu kadrosuna katmak istediği manşetlerden inmiyor. Suudi Arabistan kulübünün CEO'su Esteve Calzada, gündemdeki isimler ve transfer politikasına dair çapıcı açıklamalarda bulundu.

Napoli'den geçtiğimiz sezon başında sürpriz şekilde Galatasaray'a kiralık gelen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda görev aldığı 41 maçta 37 gol attı ve 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan ve sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray, tüm şartları zorlayıp Osimhen'in bonservisini almak isterken; Suudi Arabistan'dan yıllık 45 milyon euroyu bulan astronomik teklif geldiği iddia ediliyor.

Victor Osimhen transferinde son durum! Al-Hilal'den cevap geldi: 'Para' göndermesi olay oldu - 1. Resim

Al-HİLAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni sezon öncesi kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Al-Hilal'in gündeminde Osimhen'in yanı sıra Uruguaylı golcü Darwin Nunez da yer alıyor. Suudi Arabistan kulübünün CEO'su Esteve Calzada, transfer gündemindeki futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BURADA BANKNOT BASMIYORUZ"

Calzada, her iki futbolcuya dair yöneltilen transfer sorusu üzerine, "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu; evet, Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz" dedi.

Victor Osimhen transferinde son durum! Al-Hilal'den cevap geldi: 'Para' göndermesi olay oldu - 2. Resim

"SADECE PARA İÇİN GELMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, "Görevim kulübü etkin şekilde yönetmek. Böylece önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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