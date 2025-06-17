Futbolseverlerin oylarıyla belirlendi! Süper Lig'de tarihe geçen gol: 2,32 metre yükseklik

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 14:14 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 14:30 - Güncelleme:

Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, geride bıraktığımız sezona damga vurdu. Gol kralı da sarı-kırmızılı takımdan çıkarken, sezonun enleri belli olmaya devam ediyor. Son olarak "Süper Lig'de sezonun en güzel golü" seçildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. 19 Ekim 2024 tarihinde Antalya'da oynanan karşılaşmada konuk ekibin golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen'den gelmişti. 90+2'de dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun müthiş rövaşatası hafızalara kazınmıştı. OSIMHEN'İN RÖVAŞATASI ZİRVEDE Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla belirlendi. Gabriel Sara'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Osimhen, rakibini vücut çalımıyla geçtikten sonra kaleci Kenan Piric'i çaresi bıraktı. Bu gol, sıralamanın zirvesinde yer aldı. 2,32 METRE YÜKSEKLİKTEN ATTI Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği müsabakada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen ikinci gol oldu. GOL KRALI OLDU Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Türkiye'den ayrılan Victor Osimhen, 26 gol ile gol krallığı yarışında ilk sıranın sahibi oldu. Başakşehir FK forması altında 21 gole imza atan Krzysztof Piatek, gol krallığında ikinci oldu. İlgili Haber Alvaro Morata Osimhen'e bağlı! 11 garantisi talebi...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş