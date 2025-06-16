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Kader haftası! Osimhen'in geleceği belli oluyor... Yeni teklif yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kader haftası! Osimhen&#039;in geleceği belli oluyor... Yeni teklif yolda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Al Hilal, Galatasaray formasıyla parlayan Victor Osimhen'den vazgeçmiş değil. Yeni teklif hazırlığı yapılırken, Galatasaray dahil birçok dev kulüp transfer yarışına girdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için transfer gündemi yeniden hareketlendi. Fabrizio Romano, Nijeryalı golcüye yönelik Al Hilal cephesinden yeni bir teklif geleceğini açıkladı.

Kader haftası! Osimhen'in geleceği belli oluyor... Yeni teklif yolda - 1. Resim

Suudi Arabistan temsilcisi, daha önce yaptığı teklifin reddedilmesine rağmen geri adım atmadı. Osimhen'in transferi için ısrarcı olan Al Hilal'in, önümüzdeki günlerde yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Kader haftası! Osimhen'in geleceği belli oluyor... Yeni teklif yolda - 2. Resim

Yıldız golcüye sadece Suudi Arabistan ekibinin talip olmadığı öğrenildi. Manchester United, Chelsea ve Juventus'da Osimhen için yarışta yer alıyor. Haberde Osimhen'in 10 gün önce Suudi ekibinin teklifini geri çevirdiği hatırlatılırken, yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Osimhen, 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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