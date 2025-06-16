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Alvaro Morata Osimhen'e bağlı! 11 garantisi talebi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata Osimhen&#039;e bağlı! 11 garantisi talebi...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata’nın geleceği belirsiz. İspanyol golcü forma garantisi isterken, sarı-kırmızılılar gözünü Osimhen’e çevirdi. Transfer gerçekleşirse, Morata ile yollar ayrılabilir.

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında en kritik adımlardan birini forvet hattında atmak üzere. 

Alvaro Morata Osimhen'e bağlı! 11 garantisi talebi... - 1. Resim

Galatasaray’ın ara transferde satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Alvaro Morata’nın akıbeti merak konusu. İspanyol forvet, 11 garantisi istiyor. Sarı kırmızılılar ise Osimhen’in durumunu bekliyor.

Eğer Nijeryalı yıldız, Aslan’a ‘Evet’ derse, üçüncü forvet durumuna düşecek Morata’nın forma şansı zor görünüyor. O nedenle de yönetim ayrılık durumunda Morata’dan maddi beklenti içinde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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