Alvaro Morata Osimhen'e bağlı! 11 garantisi talebi...

Galatasaray’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata’nın geleceği belirsiz. İspanyol golcü forma garantisi isterken, sarı-kırmızılılar gözünü Osimhen’e çevirdi. Transfer gerçekleşirse, Morata ile yollar ayrılabilir.

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında en kritik adımlardan birini forvet hattında atmak üzere.

Galatasaray’ın ara transferde satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Alvaro Morata’nın akıbeti merak konusu. İspanyol forvet, 11 garantisi istiyor. Sarı kırmızılılar ise Osimhen’in durumunu bekliyor.

Eğer Nijeryalı yıldız, Aslan’a ‘Evet’ derse, üçüncü forvet durumuna düşecek Morata’nın forma şansı zor görünüyor. O nedenle de yönetim ayrılık durumunda Morata’dan maddi beklenti içinde.