Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Görüşmenin yeri ve zamanı belli oldu

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a transferi gündemdeki yerini korurken, yeni bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı takım yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için resmi temaslara hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da doğrudan görüşme yapacağı öğrenildi.

Transfer iddiaları gündemdeyken, Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu sosyal medyada oğlunun Galatasaray kolajını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" ifadelerini kullandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise sarı-kırmızılı takım Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İstanbul'da menajeriyle doğrudan görüşeceği belirtildi. Anlaşma Inter'in talebine bağlı olacağı öğrenilirken Cimbom'un resmi teklifi olmadığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Aslan, yıldız futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro gelir bekliyor. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile arası iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u ikna etmek için kolları sıvadı.

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.