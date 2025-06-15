Fenerbahçe'den Inter'e! Rapetti ve Orlandoni, Chivu'nun ekibinde

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon görev yapan Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, İtalya Serie A devi Inter’in yeni teknik heyetine dahil oldu.

Fenerbahçe'de teknik ekipte görev yaptıktan sonra yolları ayrılan Stefano Rapetti ile kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'nin yeni adresi belli oldu.

Christian Chivu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından İtalyan devinde taşlar yerinden oynadı. Asistan antrenörlük görevine Aleksandar Kolarov getirilirken, Mario Cecchi ve Angelo Palombo teknik ekibe yardımcı antrenör olarak dahil edildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Stefano Rapetti, Maurizio Fanchini ile birlikte Inter'in atletik antrenörlüğünü üstlenecek. Kaleci departmanında ise Paolo Orlandoni, Gianluca Spinelli ile birlikte görev yapacak.