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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu&#039;nun babasından Galatasaray paylaşımı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transferi gündemden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir paylaşım geldi. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Inter forması giyen milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ile anılırken, babasından gelen paylaşım gündeme damga vurdu.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı! - 1. Resim

Adı Galatasaray ile anılan ve transfer iddialarının merkezinde olan Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazdı.

"TEK KİŞİ FATİH HOCA'DIR"

Hakan Çalhanoğlu verdiği bir röportajda "Eğer Fatih Terim beni arayıp gel dese kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray'a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca'dır." demişti. 

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı! - 2. Resim

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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