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Galatasaray bombayı patlatıyor! Ter Stegen transferinde sona doğru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Ter Stegen transferinde sona doğru
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye yıldız bir isim arayan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması beklenen Ter Stegen'le masada. Sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona yakın.

Transfer sezonuna Leroy Sane ile hızlı giriş yapan Galatasaray, kaleci hamlesinde çıtayı iyice yukarı çekti. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi yıldız bir isme emanet etmek istiyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Ter Stegen transferinde sona doğru - 1. Resim

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray'ın Marc-Andre ter Stegen transferinde önemli bir aşama kaydettiğini yazdı. Habere göre Barcelona, yüksek maaşı nedeniyle Alman kaleciyi bonservissiz bırakmaya hazırlanıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Ter Stegen transferinde sona doğru - 2. Resim

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Galatasaray'ın maaş konusunda son derece cömert davranacağı. Şampiyonlar Ligi faktörünün de Alman kalecinin kararında etkili olabileceği vurgulandı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Ter Stegen transferinde sona doğru - 3. Resim

33 yaşındaki yıldızın Barcelona ile 3 yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen, sakatlık problemleri nedeniyle gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. U16 takımlarından itibaren Almanya kalesini koruyan Ter Stegen, 44 defa da A takımla sahaya çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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