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Galatasaray'dan savunmaya Kolombiyalı duvar: Jhon Lucumi önerildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan savunmaya Kolombiyalı duvar: Jhon Lucumi önerildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stoper hattına takviye planlayan Galatasaray, Bologna forması giyen Kolombiyalı savunmacı Jhon Lucumi için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise tam 28 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Galatasaray, savunma hattında köklü bir değişim hazırlığında. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yolları ayırmaya hazırlanırken, gözünü Serie A'ya çevirdi.

Galatasaray'dan savunmaya Kolombiyalı duvar: Jhon Lucumi önerildi - 1. Resim

Cimbom'un listesinde öne çıkan isim Bologna'nın 26 yaşındaki stoperi Jhon Lucumi oldu. Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile partner olan başarılı oyuncu için menajeriyle ilk temas kuruldu.

Galatasaray'dan savunmaya Kolombiyalı duvar: Jhon Lucumi önerildi - 2. Resim

Lucumi'nin Bologna ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak tecrübeli savunmacının sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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