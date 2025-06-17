Galatasaray, İlkay derken dümeni Milli Takım kaptanı Hakan'a kırdı! Var bir hayali

Leroy Sane transferiyle dünyada yankı uyandıran sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Hakan Çalhanoğlu için İnter’i yoklamaya başladı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Transfer dönemine Leroy Sane ile bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, şimdi de gözünü A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’na dikti. Takımdan ayrılan Dries Mertens’in yerini yine yıldız bir isimle doldurmaya çalışan sarı kırmızılılar, uzun süre Manchester City’nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan için girişimlerde bulunuyordu.

İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi’nde bir kere daha finali kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşayan İnter’in teknik direktör Simone İnzaghi’nin ayrılığının ardından Hakan’a gelecek 35-40 milyon avroluk tekliflere açık olduğunu yazmasıyla birlikte ibre bu yıldıza döndü.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Vücuduna aslan dövmesi yaptıracak kadar koyu Galatasaraylı olan Hakan’ın ailesi de sarı kırmızılı formayı giymesini çok istiyor. Hakan Çalhanoğlu’nun “Galatasaray beni istiyor ben de Galatasaray’ı istiyorum” sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hakan’ın babası Hüseyin Çalhanoğlu’nun “İnşallah bir gün Galatasaray’ımıza gelirsin” mesajı da taraftarı heyecanlandırdı.

Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek ile telefonla görüşen Hakan’ın “İnter’i ikna edin ben hazırım” dediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta bonservis pazarlığı için İnter ile masaya oturacak.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon İnter formasıyla tam 47 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol atan Hakan, 8 de asist yaptı. Simone İnzaghi’nin prensi olan Hakan, İnter’in yeni hocası Cristian Chivu ile farklı bir yapılanmaya gitmesi durumunda yeni maceralara yelken açacak.