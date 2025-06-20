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Galatasaray'da beklenmedik gelişme: Ayrılık yaklaşıyor: Mario Lemina ile anlaşma sağlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da beklenmedik gelişme: Ayrılık yaklaşıyor: Mario Lemina ile anlaşma sağlandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takım kaptanı Fernando Muslera ve 10 numarası Dries Mertens ile yollarını ayıran Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken; devre arasında ghelip şampiyonlukta önemli katkı sunan Mario Lemina'yı kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Galatasaray'ın 4,5 ay önce İngiliz kulübü Wolverhampton Wanderers'tan 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Mario Lemina'da beklenmeyen bir son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik veda: Ayrılık yaklaşıyor: Mario Lemina ile anlaşma sağlandı - 1. Resim

Orta sahada Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile üst düzey bir performans segileyip, 5'inci yıldızın kazanılmasında önemli pay sahiplerinden olan 31 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesisarı-kırmızılılara veda edebilir.

"Al-SHABAB İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Galatasaray'ın senelik 2,5 milyon euro garanti ücrete 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Gabonlu oyuncunun, Suudi Arabistan kulübüyle el sıkıştığı iddia edildi.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da beklenmedik veda: Ayrılık yaklaşıyor: Mario Lemina ile anlaşma sağlandı - 2. Resim

16 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Sarı-kımrızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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