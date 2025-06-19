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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Dursun Özbek görüşmeyi doğruladı: Her takım ister

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Dursun Özbek görüşmeyi doğruladı: Her takım ister
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da günlerdir gündemden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu transferine dair son dakika gelişmesi yaşandı. RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yapan Kulüp Başkanı Dursun Özbek, İtalyan devi Inter'in formasını giyen milli futbolcu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Pasifik Holding ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşması için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, sezonun tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılara transfer olacağı iddialarıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Dursun Özbek görüşmeyi doğruladı: Her takım ister - 1. Resim

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HER TAKIM İSTER"

Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren milli futbolcu hakkında Özbek, "Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, A Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer için değildi" ifadelerini kullandı.

"AĞABEYİ GİBİYİM"

Galatasaray Başkanı, "Bir arkadaşımla koluşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum ve başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Dursun Özbek görüşmeyi doğruladı: Her takım ister - 2. Resim

47 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibine 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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