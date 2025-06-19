Galatasaray'a dev gelir! Yeni forma sponsoru açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 08:50 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 08:57 - Güncelleme:

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'yla kapatan Galatasaray Kulübü, Erkek Futbol A Takımı'nın forma sponsorluğu için Pasifik Holding ile anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada, sponsorluk geliri de duyuruldu.

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasının 10 milyon dolar artı KDV bedelli olduğu belirtildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk'un katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin RAMS Park'ta yapılacağı duyuruldu. İlgili Haber Galatasaraylılar yolunu gözlüyordu! Bernardo Silva'dan beklenen açıklama geldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş