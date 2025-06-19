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Galatasaray'a dev gelir! Yeni forma sponsoru açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;a dev gelir! Yeni forma sponsoru açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'yla kapatan Galatasaray Kulübü, Erkek Futbol A Takımı'nın forma sponsorluğu için Pasifik Holding ile anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada, sponsorluk geliri de duyuruldu.

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasının 10 milyon dolar artı KDV bedelli olduğu belirtildi.

Galatasaray'a dev gelir! Yeni forma sponsoru açıklandı - 1. Resim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk'un katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin RAMS Park'ta yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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