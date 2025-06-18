Galatasaray'da bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: İşte yeni takımı...

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera ve 10 numara Dries Mertens'in ardından bir vedaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 2 yıl önce 3,7 milyon euro bonservis bedeli ödediği deneyimli orta saha Kerem Demirbay, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray, Ağustos 2023'te Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk sezon Lucas Torreira ile orta sahada sergilediği performansla şampiyonluğa büyük katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise beklentileri karşılayamadı.

Önce Gabriel Sara, daha sonra Mario Lemina transferleriyle formayı adeta unutan, sonradan oyuna girdiği müsabakalarda da vasatı aşamayan Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekibe veda ediyor.

EYÜPSPOR'A İMZA ATACAK

Deneyimli orta sahanın, Süper Lig'in yeni sezonunda Eyüpspor forması giyeceği öğrenildi.

İstanbul kulübünün, Galatasaray ve Kerem Demirbay ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

76 MAÇTA 7 GOL

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 76 maçyaptı. Kerem Demirbay, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 10 asist yaptı.