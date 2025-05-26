Xabi Alonso'nun yeri doldu! Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi

SÖZLEŞME 2027'YE KADAR

Alman ekibi, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

GÖREVE 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.