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Xabi Alonso'nun yeri doldu! Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Xabi Alonso&#039;nun yeri doldu! Bayer Leverkusen&#039;de Erik ten Hag dönemi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından yerine gelen isim kısa sürede belli oldu, Xabi Alonso imzayı attı. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'den ayrılan Alonso'nun yerine gelen isim belli oldu.

SÖZLEŞME 2027'YE KADAR

Alman ekibi, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

GÖREVE 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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