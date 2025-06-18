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Galatasaraylılar yolunu gözlüyordu! Bernardo Silva'dan beklenen açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaraylılar yolunu gözlüyordu! Bernardo Silva&#039;dan beklenen açıklama geldi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray'ın yeni hedefinin Bernardo Silva olduğu iddiası günlerdir spor gündeminden düşmüyor. Portekizli orta saha oyuncusundan muhtemel transferine dair en net açıklama geldi.

Premier Lig temsilcisi Manchester City ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Bernardo Silva, geleceği hakkında kararını verdi. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaraylılar yolunu gözlüyordu! Bernardo Silva'dan beklenen açıklama geldi - 1. Resim

BERNARDO SILVA 'DEVAM' DEDİ

Manchester City'nin ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 30 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda kalacağını söyledi.

İngiliz ekibinde iyi performans göstermeye odaklandığını ifade eden deneyimli orta saha, birçok transfer seçeneği olmasına rağmen Manchester City'de devam etmeye karar verdiğini duyurdu.

YENİ KAPTAN

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2017 yılında Monaco'dan transfer edilen Bernardo Silva'nın yeni takım kaptanlarından olduğunu açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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